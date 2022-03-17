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17 мар 2022

Автомобили с ГБО теперь нельзя поставить на подземную парковку

Автомобили с ГБО теперь нельзя поставить на подземную парковку

В России вступили в силу новые правила пожарной безопасности, которые касаются  правил парковки машин с газобаллонным оборудованием и  установки электрических зарядных станций

Начнем с машин на ГБО – если на улице нет никаких ограничений по парковке, то с подземными стоянками все сложнее  - «газовую» машину теперь разрешается ставить лишь на верхних этажах либо в отдельных боксах с прямым выездом наружу.  Что касается многоуровневых наземных парковок, то  автомобили с ГБО здесь также можно ставить лишь на верхних этажах, либо на крыше. Правда, если конструкция здания стоянки подразумевает этажи открытого типа, и на них свободно циркулирует воздух, ограничения можно не применять.

Что касается зарядных станций, то новый регламент предполагает следующее: закрытые стоянки, на которых есть зарядки для электромобилей, не могут быть по площади более 1200 квадратных метров. Если она больше, зарядная зона должна быть отделена противопожарными перегородками. К тому же число станций не должно превышать одного десятка.

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