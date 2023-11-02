Автомобили с пробегом за год подорожали на четверть

Согласно подсчетам аналитического агентства “Автостат”, средняя стоимость автомобиля с пробегом на российском рынке увеличилась на 24,4% с октября 2022 г. по октябрь 2023 г

Самый значительный рост цен (на 15,4 %) был зафиксирован с января по октябрь этого года. В итоге, средняя стоимость автомобиля на вторичном рынке в прошлом месяце составила 1 518 000 рублей, когда в январе этого года - 1 315 000 рублей. Такой рост цен происходит в связи с уменьшением предложений на различных российских агрегаторах. В общей сложности, с января по октябрь этого года количество предложений сократилось на 26,5%.

Отметим, что лидером продаж на вторичном рынке остается Haval Jolion. В среднем автомобиль оценивается в районе 2 миллионов рублей. Ранее мы сообщали, что в категории самых продаваемых автомобилей с пробегом возраста от 1 до 3 лет также числятся: Kia Seltos, Kia Rio, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Chery Tiggo 7 Pro, Skoda Rapid, Toyota Camry, Kia K5 и Toyota RAV4.