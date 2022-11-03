Автомобили службы контроля парковки стали нарушать ПДД

Курьезный случай произошел на Почтамтской улице в Санкт-Петербурге, которая недавно вошла в зону платной городской парковки. Местные жители сфотографировали автомобиль управления парковками, водитель которого неправильно припарковался на тротуаре

Да, вы все правильно поняли – те, кто следят за соблюдением правил дорожного движения, их же и нарушают. Впрочем, неравнодушные граждане обратились к сотрудникам ГИБДД, которые составили протокол и выписали штраф в размере трех тысяч рублей, согласно установленным нормам КоАП.

К слову, в Центре управления парковками пообещали наказать сотрудника, нарушившего правила дорожного движения. В ведомстве сообщили, что в отношении водителя примут меры дисциплинарного взыскания.