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3 ноя 2022

Автомобили службы контроля парковки стали нарушать ПДД

Автомобили службы контроля парковки стали нарушать ПДД

Курьезный случай произошел на Почтамтской улице в Санкт-Петербурге, которая недавно вошла в зону платной городской парковки. Местные жители сфотографировали автомобиль управления парковками, водитель которого неправильно припарковался на тротуаре

Да, вы все правильно поняли – те, кто следят за соблюдением правил дорожного движения, их же и нарушают. Впрочем, неравнодушные граждане обратились к сотрудникам ГИБДД, которые составили протокол и выписали штраф в размере трех тысяч рублей, согласно установленным нормам КоАП.

К слову, в Центре управления парковками пообещали наказать сотрудника, нарушившего правила дорожного движения. В ведомстве сообщили, что в отношении водителя примут меры дисциплинарного взыскания.

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