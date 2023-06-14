Автомобили в России стареют

Аналитики выпустили неожиданные прогнозы. Оказывается, средний возраст автомобиля в нашей стране составляет 15 лет.

Как сообщает «Автостат», в зависимости от региона возрастные показатели существенно разнятся. Так, например, в Центральном и Приволжском округах машины моложе – в среднем по 13 лет. В то же время, на Дальнем Востоке встречаются автомобили куда старше – двадцать лет и выше. Да и в целом, именно на востоке страны сосредоточено большинство возрастных машин.

Что касается общего количества машин в РФ, то на конец прошлого года их насчитывалось более 50,5 миллионов автомобилей.