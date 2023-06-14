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14 июн 2023

Автомобили в России стареют

Автомобили в России стареют
Аналитики выпустили неожиданные прогнозы. Оказывается, средний возраст автомобиля в нашей стране составляет 15 лет.
Как сообщает «Автостат», в зависимости от региона возрастные показатели существенно разнятся. Так, например, в Центральном и Приволжском округах машины моложе – в среднем по 13 лет. В то же время, на Дальнем Востоке встречаются  автомобили куда старше – двадцать лет и выше. Да и в целом, именно на востоке страны сосредоточено большинство возрастных машин.
 
Что касается общего количества машин в РФ, то на конец прошлого года их насчитывалось более 50,5 миллионов автомобилей.

При написании новости использовалась информация:
Автостат

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