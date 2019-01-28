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28 янв 2019

Автомобилистам разрешили бесплатно ездить на автобусах

Автомобилистам разрешили бесплатно ездить на автобусах

Власти города Ярославль пошли на беспрецедентную акцию под названием «Снежный билет». Любой водитель получает возможность бесплатного проезда на общественном транспорте. На такой шаг городская мэрия пошла по причине продолжительных снегопадов

По нашему мнению, именно так надо предлагать водителям отказываться от личного транспорта -машиной пользоваться не стоит, а вот автобусом, например, пожалуйста, причем бесплатно. Да, достаточно предъявить кондуктору водительские права и свидетельство о регистрации транспортного средства, как бесплатный проезд уже у вас в кармане.

Отметим, что нововведение распространяется на все виды городского транспорта — автобусы, троллейбусы, трамваи. При этом коммерческий транспорт в виде маршрутных такси бесплатного проезда не предоставляет. Власти считают, что выбор в пользу общественного транспорта снизит загруженность основных дорог города и аварийность в сложных погодных условиях. Также это поможет коммунальным службам организовать качественную уборку города.

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Авто@mail.ru, Интерфакс

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