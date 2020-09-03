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3 сен 2020

Автомобилисты больше не смогут пользоваться скидками на Госуслугах

Автомобилисты больше не смогут пользоваться скидками на Госуслугах

Министерство финансов выступило против продления действия 30-процентной скидки при получении госуслуг в электронном виде

Министерство финансов не поддержало продление скидки в размере 30% на оформление всех госуслуг, включая оплату пошлины за услуги для автовладельцев. Как сообщает Autonews.ru в ведомстве считают такую идею нецелесообразной. «Минфин России не поддерживает продление сроков применения понижающего коэффициента 0,7 по государственной пошлине», — отметили в министерстве.

Кроме того госаппаратчики напомнили, что понижающий коэффициент 0,7 ввели 1 января 2015 года ради стимулирования граждан использования единого портала государственных и муниципальных услуг. «При введении этого коэффициента предполагался ограниченный период его действия до достижения заявленных целей — до 1 января 2019 года. Между тем, в 2018 году по предложению Минкомсвязи срок действия понижающего коэффициента был продлен на два года — до 1 января 2021 года», — уточнили в Минфине.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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