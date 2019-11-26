Автомобилисты предложили альтернативу новому медосмотру

Федерация автовладельцев России выступила с письмом премьеру: общественники предлагают не чесать всех водителей под одну гребенку медосмотра

В ФАР не отрицают необходимости выявления водителей- с хроническим алкоголизмом или наркомании и запрета таким гражданам доступа к рулю, но отмечают, что неразумно и неэффективно подвергать проверкам на алкоголизм каждого водителя без исключения – особенно с учетом того, что методика анализа может давать ложноположительную реакцию у лиц, страдающих некоторыми заболеваниями или употребляющими лекарства, не препятствующие управлению транспортными средствами.

ФАР предложила создать рабочую группу, которая всесторонне изучила бы проблему и международный опыт по этому поводу, а окончательное решение принимать открытым путем. "При массовых проверках этим тестом под подозрение на алкоголизм попадает абсолютно каждый водитель, хотя целесообразнее работать с лицами, уже допустившими нарушения Правил дорожного движения, связанные с употреблением алкоголя (управления в состоянии опьянения, отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения)", – говорится в письме.