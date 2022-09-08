Автомобилям Chery позавидует сам Джеймс Бонд

Помните, как на одном из автомобилей легендарного спецагента кресло было оснащено механизмом катапульты. Вполне возможно эта технология может быть воплощена в реальности.

Компания Chery Automobile подала заявку на патент необычного устройства — автомобильного сиденья с катапультой. Как пишет китайский портал Autohome со ссылкой на документ, так называемое «Автомобильное съемное катапультное сиденье» сможет выбрасывать пассажиров в воздух перед дорожно-транспортным происшествием.

Сам механизм срабатывания не уточняется, но уже сейчас возникают логичные вопросы. К примеру, если на машине жесткая крыша - как вся установка будет работать? Вопросы приземления пассажира тоже не проработаны.