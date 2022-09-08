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8 сен 2022

Автомобилям Chery позавидует сам Джеймс Бонд

Автомобилям Chery позавидует сам Джеймс Бонд

Помните, как на одном из автомобилей легендарного спецагента кресло было оснащено механизмом катапульты. Вполне возможно эта технология может быть воплощена в реальности.

Компания Chery Automobile подала заявку на патент необычного устройства — автомобильного сиденья с катапультой. Как пишет китайский портал Autohome со ссылкой на документ, так называемое «Автомобильное съемное катапультное сиденье» сможет выбрасывать пассажиров в воздух перед дорожно-транспортным происшествием.

Сам механизм срабатывания не уточняется, но уже сейчас возникают логичные вопросы. К примеру, если на машине жесткая крыша - как вся установка будет работать? Вопросы приземления пассажира тоже не проработаны.

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