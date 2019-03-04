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4 мар 2019

Автомобильная подноготная

Автомобильная подноготная

Автомобильным агрегаторам, которые хвалятся наличием истории каждого размещенного автомобиля, стоит начинать волноваться. ГИБДД заявило о создании национального автомобильного реестра, доступ к которому может получить любой гражданин

Реестр транспортных средств станет отдельной системой. Любой гражданин сможет запросить бесплатную выписку из реестра в бумажном или электронном виде через портал госуслуг или через мобильное приложение, которое уже находится в разработке. В выписке будут указаны VIN, регистрационный знак, год выпуска, экологический класс, мощность двигателя. Можно будет увидеть, сколько собственников было у машины, и какое время они владели транспортным средством.

Вся история будет доступна не сразу: сначала в реестр загрузят данные обо всех машинах и их текущих собственниках. Что касается личных данных (ФИО, ИНН, номер паспорта, СНИЛС и адрес регистрации), то доступ к ним будут иметь только сотрудники специальных ведомств, полиции, прокуратуры, налоговой и таможенной службы. 

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