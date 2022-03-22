Автомобильные бренды решили остановить программы подписок

Известно, что многие марки не только продают свои автомобили, но и предлагают их в долгосрочную аренду через собственные официальные сервисы подписок

Перечислять их не имеет смысла, так как сервисов много – они есть и у массовых марок, и в премиальном сегменте. К сожалению, некоторые из них уже стали закрываться. К примеру, полностью свою работу приостановил сервис от Volvo – причем представители компании заявили, что выдачу машин по подписке приостановили еще в начале марта.

Еще один пример – компания Audi. Ее сервис работу не остановил, однако модельный ряд сократился лишь до трех машин – Q5, Q5 Sportback и A4, тогда как недавно клиентам предлагались все машины, которые продавались в нашей стране.

Причины приостановки работы сервисов достаточно прозрачны. Сейчас на рынке происходят перебой с поставками и дилерам порой не хватает машин. Автопроизводители, вероятнее всего, нашли выход из ситуации, изъяв машины из сервисов проката и направив их на продажу.