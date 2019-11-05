Автомобильный портал Motorpage
5 ноя 2019

Автомобильные дворники составят «карту дождей»

Автомобильные дворники составят «карту дождей»

Концерн Toyota и погодный портал Weathernews приступили к тестированию системы, составляющей в реальном времени карту дождей

Знаете, телеметрические датчики порой могут быть спрятаны в совершенно нетипичных местах автомобиля, например, в дворниках, однако, роль играть они будут колоссальную, как в нашем случае. Итак, как работает новая система? Функционал ее предельно понятен -  она собирает данные о срабатывании автомобильных стеклоочистителей в том или ином районе страны и составляет в реальном времени карту дождей.

Однако,  мы остановимся на фразе «данные о срабатывании автомобильных стеклоочистителей», ибо здесь кроется весь секрет. Дело в том, что бортовой компьютер моделей Toyota отправляет в облачное хранилище данные об интенсивности работы «дворников», которые оборудованы телеметрическими датчиками, с привязкой к геолокации автомобиля. Полученная информация поступает на серверы Weathernews и становится доступна для просмотра пользователям портала.

Фактически, автомобиль выступает в роли некоего синоптика. По замыслу разработчиков, объективные данные о срабатывании стеклоочистителей помогут составлять карту осадков с максимальной точностью. Система прогноза погоды уже заработала в Токио, Осаке и в префектуре Айти.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Kia Optima

Новую KIA Optima внезапно заметили

05 ноября 2019

Porsche уходит в онлайн

05 ноября 2019
Tesla Model S

Тесла стала энерджайзером

05 ноября 2019
Infiniti

Infiniti следует трендам

05 ноября 2019

В России разработали систему контроля здоровья водителя

05 ноября 2019
Квантовый компьютер D-Wave Systems

Volkswagen создал квантовый компьютер для навигаторов

05 ноября 2019

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

DFM 580 - чем dfm 580 2019 похож на швейцарский нож? Тест драйв
04 ноября 2019

DFM 580
"Чем DFM 580 похож на швейцарский нож?"
Suzuki Jimny - suzuki jimny 2019 тут вам не игрушки: сюрпризы от suzuki jimny
Тест драйв
01 ноября 2019

Suzuki Jimny
"Тут вам не игрушки: сюрпризы от Suzuki Jimny"
Chery Tiggo 4 - chery tiggo 4 2020: пришелец с удивительным браслетом
Тест драйв
31 октября 2019

Chery Tiggo 4
"Chery Tiggo 4: пришелец с удивительным браслетом"
Jaguar E-Pace, Jaguar I-Pace, Jaguar F-Pace - jaguar e-pace, f-pace и i-pace: кроссоверы, которые гуляют сами по себе
Сравнительный тест
25 октября 2019

Jaguar E-Pace, Jaguar I-Pace, Jaguar F-Pace
"Кроссоверы, которые гуляют сами по себе"

Написано новостей:

2 4 5 7 8