Автомобильные дворники составят «карту дождей»

Концерн Toyota и погодный портал Weathernews приступили к тестированию системы, составляющей в реальном времени карту дождей

Знаете, телеметрические датчики порой могут быть спрятаны в совершенно нетипичных местах автомобиля, например, в дворниках, однако, роль играть они будут колоссальную, как в нашем случае. Итак, как работает новая система? Функционал ее предельно понятен - она собирает данные о срабатывании автомобильных стеклоочистителей в том или ином районе страны и составляет в реальном времени карту дождей.

Однако, мы остановимся на фразе «данные о срабатывании автомобильных стеклоочистителей», ибо здесь кроется весь секрет. Дело в том, что бортовой компьютер моделей Toyota отправляет в облачное хранилище данные об интенсивности работы «дворников», которые оборудованы телеметрическими датчиками, с привязкой к геолокации автомобиля. Полученная информация поступает на серверы Weathernews и становится доступна для просмотра пользователям портала.

Фактически, автомобиль выступает в роли некоего синоптика. По замыслу разработчиков, объективные данные о срабатывании стеклоочистителей помогут составлять карту осадков с максимальной точностью. Система прогноза погоды уже заработала в Токио, Осаке и в префектуре Айти.