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27 авг 2019

Автомобильные штрафы разрешат оспаривать через интернет

Автомобильные штрафы разрешат оспаривать через интернет

Процедура оспаривания штрафов весьма сложна, да и сам процесс отнимает много сил и драгоценных минут жизни. В скором времени все может измениться, ведь обжаловать штрафы разрешат через портал госуслуг

Как объяснил в интервью «Известиям» замглавы Минкомсвязи Максим Паршин, в дистанционном режиме можно будет вернуть и деньги за неправомерно назначенный штраф. Прототип услуги будет показан гражданам уже в ближайшие дни. Однако тестовый запуск сервиса намечен только на 2020 год. Чтобы им воспользоваться, потребуется дать согласие на получение электронных заказных писем, что позволит получать уведомления в тот же день, когда будет вынесено постановление о штрафе. После этого у автомобилиста будет десять дней на подачу жалобы.

Сообщается, что на портале госуслуг к заявлению можно будет прикрепить документы, указывающие на неправомерность наказания, например, запись с видеорегистратора, договор купли-продажи автомобиля, заявление об угоне и.т.д.

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Drom

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