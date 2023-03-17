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17 мар 2023

Автомобильных манекенов разделят на мужчин и женщин

Автомобильных манекенов разделят на мужчин и женщин

На сегодняшний день в краш-тестах применяются гендерно-нейтральные, иначе говоря, бесполые манекены. Градация происходит лишь по возрасту – то есть, взрослый человек или ребенок.

Собственно, в США предлагают разнообразить манекенов, чтобы можно было оценить безопасность в том числе женщин и стариков — именно эти две категории, согласно недавнему исследованию, подвержены повышенному риску травм при ДТП.

Надо сказать, что модернизация типов манекенов проходит, что называется, со скрипом. К примеру, Страховой институт безопасности дорожного движения США только недавно включил в список тестовых «кукол» имитацию 14-летнего подростка.

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