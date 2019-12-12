Автомобильный металл будут защищать химией

Национальный исследовательский технологический университет (НИТУ) «МИСиС» разработал нанокомпозитное покрытие, способное защитить металлические детали машин и инструмент от износа, окисления и коррозии

Покрытие состоит из атомов титана, алюминия, никеля, углерода и азота, наносимых в вакуумной камере по технологии ионно-плазменного осаждения. Под действием электрического газового разряда поток ионов аргона выбивает атомы с поверхности катода и переносит их на изделие.

«Атомы реагируют с азотом и образуют твердое износостойкое защитное покрытие, обладающее нанокомпозитной структурой», — цитирует доцента кафедры порошковой металлургии и функциональных покрытий НИТУ «МИСиС», кандидата технических наук Филиппа Кирюханцева-Корнеева «РИА Новости».

Также ученый заметил, что покрытие позволяет повысить эффективность металлообработки благодаря снижению коэффициента трения в зоне резания, росту износостойкости и термической стабильности вещества.