Автомобильный рынок показывает рост. Рано радуемся?

В Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) улучшили прогноз по российскому рынку легковых автомобилей

В сентябре 2020 года в России было продано 154 409 новых легковых автомобилей, что на 3,4% больше, чем в первом месяце осени 2019 года. При этом за январь-сентябрь рынок упал на 13,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года — до 1 084 805 машин. Соответствующие данные приводятся в отчете Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

«Впервые в этом году крупнейшие игроки сумели даже показать результаты выше средних по рынку: падение в годовом выражении оказалось менее значительным и составило 13,9%. Надеясь на относительно стабильную ситуацию в четвертом квартале и отсутствие серьезных ограничений деловой активности, несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации, новый прогноз Комитета автопроизводителей АЕБ более позитивен: 1 552 000 легковых и легких коммерческих автомобилей, что означает снижение на 13,5% по сравнению с прошлым годом», — отметил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.