Автомобильный рынок России может превратиться в китайский

Большинство автомобильных экспертов сходятся во мнении, что на российском рынке машин может сработать такой сценарий – китайские марки, чуть ли не полностью, захватывают наш рынок

К слову, ассоциация автомобильных дилеров считает, что уже в ближайшие два года доля китайских машин составит 70 процентов от всего рынка. Косвенным фактором развития китайского автопрома в России можно назвать рекордное количество (более тысячи) дилерских центров, которые продают машины из КНР.

На сегодняшний день по объёму продаж в России пока что лидируют отечественные бренды. С начала 2022 года в стране продали почти 192 000 российских автомобилей и чуть больше 86 000 китайских машин.