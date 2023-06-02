Автомобильный рынок в 2023 году – что происходит?

По итогам первого квартала на российском рынке было реализовано 153 477 новых легковых автомобилей, какие компании лидируют?

Как сообщает АЕБ, в сравнении с прошлым годом рынок находится в минусе (на сорок с лишним процентов), однако, в фактическом выражении у нас наблюдается рост. Наиболее прочные позиции у Lada – верхняя строчка рейтинга и более 60 тысяч проданных машин. Растут и китайские компании. К примеру, на втором месте расположилась компания Chery, а «бронзу» заполучил Haval.

Неплохо чувствую себя и дебютанты российского рынка. В частности, компания Omoda (продавая только одну модель) смогла войти в пятерку лучших компаний. По итогам первого квартала 2023 года официальными дилерами OMODA было передано клиентам более 5600 автомобилей, а именно кроссоверов C5. К слову, больше трети проданных C5 оснащаются полным приводом.

Между тем, не так давно Omoda презентовала и седан для России – модель S5. В конце года нас ждет еще одна премьера – электрокар C5 EV.

