Автомобильный тюнинг будет ужесточен

В России все-таки ужесточат правила регистрации тюнинга. Причем они будут касаться не только серьезных доработок, но и установки ГБО, лебедки, силовых бамперов, и даже фаркопов...

Ранее, все доработки нужно было регистрировать в ГИБДД, представляя документы, подтверждающие безопасность конструкции из аккредитованной лаборатории. Однако часть лабораторий регистрировали изменения по присланным фотографиям. В новом ГОСТе эта возможность исключается — теперь на экспертизу в обязательном порядке необходимо предоставлять непосредственно автомобиль с измененной конструкцией.

Под доработками конструкции, требующими регистрации, понимается не только серьезный и видимый невооруженным глазом тюнинг, но и такие прозаичные во многих российских регионах элементы, как газобаллонное оборудование, лебедки, силовые бамперы, а также фаркопы, дополнительные багажники и тому подобное оборудование.