Автомобильный портал Motorpage
3 июн 2020

Автомобильный тюнинг будет ужесточен

Автомобильный тюнинг будет ужесточен

В России все-таки ужесточат правила регистрации тюнинга. Причем они будут касаться не только серьезных доработок, но и установки ГБО, лебедки, силовых бамперов, и даже фаркопов...

Ранее, все доработки нужно было регистрировать в ГИБДД, представляя документы, подтверждающие безопасность конструкции из аккредитованной лаборатории. Однако часть лабораторий регистрировали изменения по присланным фотографиям. В новом ГОСТе эта возможность исключается — теперь на экспертизу в обязательном порядке необходимо предоставлять непосредственно автомобиль с измененной конструкцией.

Под доработками конструкции, требующими регистрации, понимается не только серьезный и видимый невооруженным глазом тюнинг, но и такие прозаичные во многих российских регионах элементы, как газобаллонное оборудование, лебедки, силовые бамперы, а также фаркопы, дополнительные багажники и тому подобное оборудование.

При написании новости использовалась информация:
За рулем

Комментарии к новости

Последние новости

...

Bentley выпустила последний 6,75-литровый V8

03 июня 2020

Назван день с самым большим количеством пробок

03 июня 2020
BMW M440i Coupe 2021

BMW представила купе 4-Series нового поколения

03 июня 2020
Lada 4x4

Lada 4x4 уходит из Европы

03 июня 2020

В России планируют ввести самый большой штраф для водителей

03 июня 2020

Женевский автосалон могут отменить и в 2021 году

02 июня 2020

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lada Granta Cross - lada granta cross 2019 показала, как стать обаятельной и привлекательной Тест драйв
02 июня 2020

Lada Granta Cross
"Lada Granta Cross показала, как стать обаятельной и привлекательной"
Mazda 3 - mazda 3 2019 жесткий драйв или поэзия с каллиграфией?
Тест драйв
29 мая 2020

Mazda 3
"Mazda 3: жесткий драйв или поэзия с каллиграфией?"
Jaguar XE - jaguar xe p250 2020 что сказали бы про него сыщики прошлого
Тест драйв
25 мая 2020

Jaguar XE
"Что сказали бы сыщики прошлого про Jaguar XE P250 AWD R-Dynamic SE"
Mercedes-Benz GLS, Land Rover Range Rover - новейший mercedes-benz gls 2020 и умудренный опытом range rover 2018 в шоке от собственной крутости
Сравнительный тест
15 мая 2020

Mercedes-Benz GLS, Land Rover Range Rover
"Новейший Mercedes-Benz GLS и умудренный опытом Range Rover в шоке от собственной крутости"

Написано новостей:

2 5 9 5 5