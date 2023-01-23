Автомобильный завод Derways продолжит функционировать

Эта сборочная площадка была законсервирована в 2018 году из-за банкротства и с тех пор находилась под внешним управлением и поиском новых направлений производства

Впрочем, судьба предприятия решилась – местные власти совместно с Минпромторгом приняли решение о создании на базе черкесской площадки полноценного индустриального парка, где будут размещены абсолютно разные производства – основным же станет завод по разработке оборудования для канатных дорог и подъемников.

Стоит напомнить, что первоначально «Дервейс» занимался выпуском утилитарных внедорожников Ковбой — на рамном шасси румынских Aro, но с кузовом оригинальной конструкции. Затем компания взялась за сборку легковых автомобилей и кроссоверов китайских марок, причем процесс происходил по полному циклу, включая сварку и окраску кузовов.