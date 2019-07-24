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24 июл 2019

Автопроизводителей обяжут хранить данные в России

Автопроизводителей обяжут хранить данные в России

Рабочая группа Национальной технологической инициативы «Автонет» выступила с предложением о создании хранилища данных автопроизводителей на территории России. Соответствующий законопроект подготовят к осени и могут принять в течение 2020 года.

Как сообщают РИА-Новости, новую платформу назовут «АвтоДата». На ней будет храниться массив информации автотранспортной сферы с момента выпуска машины в обращение и вплоть до ее утилизации. В частности, это данные о функционировании бортовых систем, поведении водителя, взаимодействии с инфраструктурой и прочее. При этом все персональные данные автовладельцев будут защищены в соответствие с действующим законодательством, подчеркнули авторы инициативы.

В «Автонете» полагают, что подобный закон не отпугнет автобренды, а, напротив, сделает российский рынок более привлекательным, так как появятся «экономические условия для создания новых технологических сервисов в автомобильной отрасли».  Правда, сообщается, что не все производители готовы поддержать эту инициативу.

При написании новости использовалась информация:
РИА Новости

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