Автопроизводители будут держать высокие цены до конца

Пандемия коронавируса прошла, дефицит микрочипов сходит на нет, однако автоконцерны привыкли к получению высокой прибыли за каждую машину, соответственно, они идут на ухищрения, чтобы поток не иссякал

Как сообщают европейские СМИ, руководство автомобильных марок начинает создавать искусственные задержки конвейера – пусть объемы продаж из-за этого и проседают, но концерны довольны – машины продолжают продаваться по завышенным ценам, а значит прибыль тоже остается высокой.

Кроме того, эксперты заметили, что с рынка постепенно удаляются самые дешёвые комплектации. Фактически, клиент так или иначе вынужден платить больше. Также автомобильные компании стали задерживать рестайлинги и обновления – меньше затрат.