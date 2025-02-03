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3 фев 2025

Автопроизводители США увеличат выпуск бюджетных моделей благодаря высокому спросу

Автопроизводители США увеличат выпуск бюджетных моделей благодаря высокому спросу

В 2024 году в США резко выросли продажи недорогих автомобилей, что заставило крупных автопроизводителей пересмотреть свои стратегии. Компании Ford, Mitsubishi, Mini и Ram объявили о планах по расширению модельного ряда в сегменте доступных машин, чтобы удовлетворить растущий спрос

В частности, компания Ford увеличит выпуск пикапов F-150 в комплектации STX и предложит бюджетные версии кроссоверов Escape и Explorer. В Mitsubishi планируют представить более доступную версию кроссовера Outlander Sport. Mini снизит цены на некоторые автомобили и вернёт на рынок доступное исполнение Oxford Edition, созданное специально для студентов и выпускников вузов. В свою очередь, Ram расширит семейство пикапов 1500 новыми бюджетными комплектациями.

Такое решение было принято в связи с ростом спроса на модели стоимостью до 30 000 долларов. Ряд компаний уже заметил увеличение продаж таких моделей, как Ford Maverick, Honda Civic, Nissan Versa, Mazda CX-30 и многих других. Примечательно, что ранее автопроизводители ориентировались на выпуск более дорогих моделей из-за дефицита микрочипов, а также сокращали производство ради повышения маржинальности.

При написании новости использовалась информация:
auto.ru Журнал

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