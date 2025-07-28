Автопром Великобритании переживает сильнейшее падение с 1953 года

Британское производство автомобилей и легких коммерческих автомобилей за первое полугодие 2025 года сократилось на 12%, достигнув отметки в 417 200 единиц. По данным британского Общества автопроизводителей и автодилеров (SMMT), за последние 72 года худшая ситуация наблюдалась лишь в 2020 году во время пандемии

Основной причиной падения аналитики называют введенные администрацией Дональда Трампа 25% пошлины на импорт автомобилей в США. Эти меры оказались особенно болезненными для британских производителей премиум-класса, таких как Bentley, Rolls-Royce и Jaguar Land Rover, которые были вынуждены приостановить поставки автомобилей на американский рынок уже с апреля этого года.

Дополнительный удар по отрасли нанес медленный переход от автомобилей с ДВС к электрокарам. Производители сталкиваются со снижением спроса, ростом затрат и логистическими сложностями. Кроме того, компания Stellantis приняла решение о закрытии завода по выпуску фургонов Vauxhall в Лутоне, что также повлияло на общие показатели.

Тем не менее отрасль рассчитывает на частичное восстановление во втором полугодии. В июне производство выросло на 7% по сравнению с аналогичным месяцем 2024 года. К тому же, Великобритания договорилась с США о том, что теперь экспортируемые автомобили будут облагаться льготной ставкой в 10% (если их число не превышает 100 000 в год), что, по словам главы SMMT Майка Хоуса, позволит "удержаться на плаву", хотя и не даст возможности для роста без достижения новых соглашений между странами.

