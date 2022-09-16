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16 сен 2022

Авторынок Европы начал снова расти

Авторынок Европы начал снова расти

Удивительно, но автомобильный рынок Старого света находился в стагнации на протяжении тринадцати месяцев. Впрочем, эту «черную полосу» наконец удалось преодолеть.

Да, как сообщает Reuters со ссылкой на данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), в августе продажи машин в ЕС, а также в Великобритании и в странах Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA) увеличились на 3,4 процента по сравнению с тем же месяцем 2021 года. Если выражать все в конкретных цифрах, то за август европейцами было приобретено более семисот сорока тысяч автомобилей.  

Что касается России, то здесь «падение» продолжается – продажи сокращаются из месяца в месяц. В августе нынешнего года дилеры реализовали лишь 41698 автомобилей, что почти на 63 процента меньше чем за аналогичный период прошлого года.

При написании новости использовалась информация:
Reuters, Motor

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