Авторынок Европы начал снова расти

Удивительно, но автомобильный рынок Старого света находился в стагнации на протяжении тринадцати месяцев. Впрочем, эту «черную полосу» наконец удалось преодолеть.

Да, как сообщает Reuters со ссылкой на данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), в августе продажи машин в ЕС, а также в Великобритании и в странах Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA) увеличились на 3,4 процента по сравнению с тем же месяцем 2021 года. Если выражать все в конкретных цифрах, то за август европейцами было приобретено более семисот сорока тысяч автомобилей.

Что касается России, то здесь «падение» продолжается – продажи сокращаются из месяца в месяц. В августе нынешнего года дилеры реализовали лишь 41698 автомобилей, что почти на 63 процента меньше чем за аналогичный период прошлого года.