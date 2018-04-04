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4 апр 2018

Авторынок получит из бюджета меньше, чем обещано

Авторынок получит из бюджета меньше, чем обещано

В середине марта глава Минпромторга Денис Мантуров обещал, что только на программы льготного лизинга и автокредитования правительство выделит 13,6 миллиардов рублей (7,5 миллиардов на кредиты для физлиц и 6,1 миллиарда на лизинг). Но по утвержденной программе финансирование урезано почти вдвое.

Согласно утвержденной правительством России программе поддержки автопрома на льготные программы автокредитования («Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль) будет выделено 3 миллиарда рублей, а на программы лизинга («Свое дело» и «Русский тягач») — 4 миллиарда. В правительстве надеются продать по ним 35,5 и 15 тысяч автомобилей соответственно.

Для компенсации затрат автопроизводителей при доставке собранных на Дальнем Востоке автомобилей будет выделено 500 миллионов рублей, это позволит субсидировать доставку пяти тысяч автомобилей.

Также 2,5 миллиарда рублей будет выделено на господдержку автопроизводителей, выпускающих технику на газомоторном топливе. А вот с поддержкой развития электротранспорта решили повременить. Это легко объяснить: правительство уже потратило и распределило 75% средств резервного фонда, выделенных на этот год.

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При написании новости использовалась информация:
пресс-служба правительства России

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