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13 сен 2018

Авторынок России на третьем месте среди стран Европы

Авторынок России на третьем месте среди стран Европы

Российский автомобильный рынок в августе продемонстрировал уверенный рост и вырвался в тройку европейских лидеров. РФ обогнали Германия и Франция – с традиционно высоким показателем продаж

Франция обгоняет Россию всего на один-полтора десятка тысяч авто. Французские дилеры продали в августе немногим больше 150 тысяч машин. Догонять немецкие показатели довольно сложно – там реализовано более 300 тысяч транспортных средств. Однако, в следующем году ожидается спад продаж в Германии. Текущие показатели подстёгнуты новыми правилами регистрации, которые буду введены в действие в следующем году.

За третье место не полагается шампанское или цветочная церемония. Тем не менее, это хорошая новость. Мировые производители очень внимательно следят за реализацией своей продукции в РФ. Оно и понятно – показатели демонстрируют высокий рост и хорошую стабильность. В то же время в Европе новые законы и правила часто приводят к значительным колебаниям. Конкуренция тоже даёт о себе знать – лидеры автопрома стараются быстрее привозить новые модели, соревнуются в количестве опций и уровне обслуживания.

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При написании новости использовалась информация:
CarsWeek.ru, speedme

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