Авторынок в январе вырос

По результатам января 2020 года в России было продано 102 102 новых легковых и легких коммерческих машин, что означает рост продаж относительно января 2019 года — +1,8% или 1799 штук в абсолютном выражении.

«Неплохое начало нового года, ожидания от которого были довольно пессимистичными. Январские продажи традиционно являются самым низкими в году, поэтому нам придется подождать и посмотреть, каков будет тренд в месяцах с более высокими продажами — в феврале и особенно в марте», — говорит Йорг Шрайбер, председатель комитета автопроизводителей АЕБ.