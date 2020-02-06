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6 фев 2020

Авторынок в январе вырос

Авторынок в январе вырос

По результатам января 2020 года в России было продано 102 102 новых легковых и легких коммерческих машин, что означает рост продаж относительно января 2019 года — +1,8% или 1799 штук в абсолютном выражении. 

«Неплохое начало нового года, ожидания от которого были довольно пессимистичными. Январские продажи традиционно являются самым низкими в году, поэтому нам придется подождать и посмотреть, каков будет тренд в месяцах с более высокими продажами — в феврале и особенно в марте», — говорит Йорг Шрайбер, председатель комитета автопроизводителей АЕБ.
 
Между тем, нужно сделать оговорку: в отчете отсутствуют данные по продажам автомобилей целых двух важных марок — это BMW и Mini. Причина: центральный офис BMW решил вообще не публиковать ежемесячных данных о продажах ни на одном из глобальных рынков. Чтобы сравнение было корректным АЕБ не учитывает в сопоставления данные по продажам BMW и Mini и а январь прошлого года.
 
 

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Drom

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