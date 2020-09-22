Автосалон Детройте перенесли на сентябрь 2021 года

Новые даты проведения автосалона — 28 сентября по 9 октября. Организаторы выставки уточнили, что мотор-шоу пройдет как на открытых, так и на закрытых площадках

Новые даты проведения автосалона — 28 сентября по 9 октября. Организаторы выставки уточнили, что мотор-шоу пройдет как на открытых, так и на закрытых площадках. Как объяснил исполнительный директор NAIAS Род Альбертс, сентябрь является «отличным временем года для презентации нового продукта». Также организаторы выставки добавили, что при выборе новых дата проведения шоу помнили и о крупным автосалоне, который переехал из Франкфурта в Мюнхен, и теперь будет проходить в начале сентября. Таким образом, эти два мотор-шоу будут теперь откроются всего с двухнедельной разницей.

Североамериканский автосалон в Детройте традиционно открывал автомобильный год в январе. Однако в последнее время выставка явно испытывала отток участников, и с прошлого года организаторы решили перенести ее на летнее время. В итоге эпидемия коронавируса, а также меняющийся формат различных мотор-шоу заставили их вновь пересмотреть свое решение.