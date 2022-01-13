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13 янв 2022

Автосалон в Детройте откроется вновь в сентябре 2022 года

Автосалон в Детройте откроется вновь в сентябре 2022 года

После двухлетнего перерыва одна из крупнейших автомобильных выставок мира готова снова открыть свои двери

Отмена последних двух выставок была вызвана ковидными ограничениями.  Более того,  даже в 2022 году мероприятие ставилось под сомнение из-за недостатка финансирования. Впрочем, еще в декабре этот вопрос был решен путем предоставления властями штата Мичиган многомиллионного гранта организаторам автосалона. Чиновники считают, что выставка очень важна для Детройта и Мичигана с имиджевой точки зрения.

Собственно, новый режим работы выставки следующий: 14 и 15 сентября на территорию экспозиции будут допускать только прессу, 16 сентября состоятся благотворительные показы, а в период с 17 по 25 сентября экспозиция откроется для широкой публики. Основным местом проведения автосалона станет конгресс-центр Хантингтон-Плейс, однако уже объявлено и об открытии дополнительных стендов в разных районах города.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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