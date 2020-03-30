Автосалон в Детройте отменен

Организаторы отменили автосалон в Детройте, сославшись на пандемию коронавируса. При этом выставочный центр имени Кобо, где обычно проводится выставка, станет временной больницей

Примечательно, что автосалон не просто перенесен, а полностью отменен: следующее шоу теперь состоится только в июне 2021 года.Известие о переносе Североамериканского международного автосалона (North American International Auto Show, NAIAS) может удивить, поскольку обычно он проходит в январе. Так и было свыше 30 лет (с 1989 года), однако начиная с 2020-го было решено проводить его в июне. Причина заключается в нарастающей конкуренции со стороны январской выставки потребительской электроники CES. Она перетягивает на себя все больше внимания со стороны как посетителей, так и автомобильных компаний.

Отмену мотор-шоу уже поддержали некоторые автопроизводители. «Мы полностью согласны с организаторами NAIAS в их отсрочке. Здоровье и безопасность нашего сообщества и тех, кто работает по всей отрасли, являются главным приоритетом», — говорится в заявлении Ford Motor.