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2 сен 2020

Автосалон в Лос-Анджелесе перенесли из-за пандемии коронавируса

Автосалон в Лос-Анджелесе перенесли из-за пандемии коронавируса

Мотор-шоу в Лос-Анджелесе решили перенести на весну следующего года. Официально объявить об этом организаторы планируют в ближайшее время

Организаторы автосалона в Лос-Анджелесе, который должен был открыться во второй половине ноября, приняли решение перенести мероприятие. Об этом сообщает издание Automotive News. Причина такого решения — пандемия COVID-19. Планируется, что теперь мотор-шоу состоится 21-31 мая следующего года. Официального подтверждения этой информации пока нет. По словам источника издания, организаторы объявят о переносе автосалона в ближайшее время.

Выставка в Лос-Анджелесе не единственное крупное автомобильное мероприятие, которое было отменено из-за нового вируса. В начале августа организаторы знаменитого тюнинг-фестиваля SEMA объявили о его отмене из-за «растущей неопределенности». В Европе же был отменен знаменитый женевский автосалон.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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