Автосалон в Нью-Йорке откладывается

Сроки проведения международного автосалона в Нью-Йорке (New York International Auto Show 2020) решили перенести. Опять коронавирус виноват

По первоначальному плану выставку должны были провести 8-9 апреля для СМИ и 10-19 апреля — для простых посетителей. Теперь принято решение открыть ее в конце лета, и провести с 28 августа по 6 сентября. Премьеры для прессы состоятся 26 и 27 августа.

«Мы предпринимаем этот экстраординарный шаг, чтобы превентивно защитить наших посетителей, экспонентов и всех участников от коронавируса, — сказал Марк Шенберг, президент Ассоциации автомобильных дилеров Нью-Йорка (она является организатором выставки). — На протяжении 120 лет идея «шоу должно продолжаться» прочно укоренилась в нашей ДНК, и хотя решение перенести даты проведения мероприятия далось нам нелегко, нашим главным приоритетом остаются здоровье и благополучие всех участников этого исторического события. Мы уже общались со многими нашими экспонентами и партнерами и уверены, что новые даты проведения выставки 2020 года станут еще одним успешным событием», — добавил Шенберг.