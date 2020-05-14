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14 май 2020

Автосалона нет – есть госпиталь

Автосалона нет – есть госпиталь

Выставочный центр «Крокус Экспо» переоборудовали в больницу для пациентов с корона-вирусом. В августе здесь должен был пройти Московский международный автосалон (ММАС)

Последний раз Московский международный автосалон проводился в «Крокус-Экспо» в 2018 году, а в августе 2020-го должен был состояться следующий, но в апреле он был отменен из-за эпидемии.  Любопытно, что больница в «Крокус Экспо» была развёрнута всего за одну неделю. Она рас¬считана на 1040 мест, из которых 120 — реанимаци¬онных, оснащённых аппаратами искус-ственной вентиляции лёгких и другим необходимым оборудованием.

Между тем, в конце апреля под стационар начали пере¬оборудовать крупнейший автосалон столицы — АТЦ «Москва». В шести¬этажном здании площадью 130 000 квадратных метров госпиталь проработает минимум до 1 августа. Интересно, что по словам сотрудников АТЦ «Москва», как сообщает Auto.ru, о планах их преду¬предили за час до выселения. В итоге им в срочном порядке пришлось вывозить автомобили, паркуясь на улице, соседних крытых парковках и даже во дворах своих домов.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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