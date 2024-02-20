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20 фев 2024

“Автотор” поделился фотографиями своего первого автомобиля

“Автотор” поделился фотографиями своего первого автомобиля
Автор фото: фирма-производитель

Не так давно стало известно, что калининградский завод намерен наладить сборку автомобилей под своим собственным брендом “АмберАвто”. Первенцем должен стать электрокар АмберАвто А5

В основу данной модели лег китайский седан JMEV Yi (GSE) совместного производства Renault и компании JMCG. В плане дизайна автомобиль выделяется двухъярусной светодиодной оптикой, скрытыми дверными ручками и стильными колесными дисками, хромированный рисунок которых повторяет L-образную форму передних и задних фар. По габаритам он сопоставим с седаном Kia K3: 4675/1835/1480 мм., при колесной базе в 2750 мм.

АмберАвто А5 оснащается одним электромотором мощностью 160 л.с. и 225 Нм крутящего момента. Емкость аккумулятора составляет 60,2 кВт*ч. Заявленный запас хода - 520 км. Следует отметить, что на родине JMEV Yi может быть и полноприводным с двумя электромоторами суммарной мощностью 231 л.с. и 395 Нм.

При написании новости использовалась информация:
auto.ru Журнал

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