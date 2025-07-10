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10 июл 2025

«Автотор» рассказал про свой компактный электромобиль и назвал условие для возвращения BMW в Россию

«Автотор» рассказал про свой компактный электромобиль и назвал условие для возвращения BMW в Россию
Автор фото: Скриншот с видео 1tv.ru

Президент холдинга Денис Пак сообщил, что «Автотор» завершает ключевые этапы разработки собственного электромобиля категории L7, предназначенного как для коммерческого, так и для частного использования

Первый электрокар от «Автотора» разрабатывается с прицелом на службы доставки и в целом на городскую эксплуатацию. Запас хода составит от 150 до 200 км, чего, по мнению разработчиков, достаточно для повседневных нужд. Модель получит полностью локализованную силовую установку, но ее мощность пока не сообщается. Производство будет базироваться в Калининградской области. Проект проходит стадию изготовления предсерийной партии и сертификации. Уже запущены линии сварки и окраски, задействованы отечественные лакокрасочные материалы, проходит настройка роботизированного производства.

Что касается возможного возвращения BMW и других брендов, в «Автоторе» подчеркивают, что без доступа к технологиям никаких переговоров не будет. Завод готов вновь собирать автомобили премиального сегмента, но исключительно на новых условиях: в интересах технологической независимости и национальной промышленности.

Руководитель «Автотора» также прокомментировал текущий кризис в отрасли. По его словам, основной причиной падения продаж стала высокая ключевая ставка, делающая автокредиты практически недоступными. Также на рынок повлиял избыток машин, накопленных в 2024 году на фоне ожидания роста утилизационного сбора.
 

При написании новости использовалась информация:
Газета.ру

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