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26 май 2023

«Автотор» займется производством электрокаров

«Автотор» займется производством электрокаров

Калининградский автопроизводитель «Автотор» нашел нового китайского партнера для производства электрокаров. Буквально на днях были подписаны меморандумы о сотрудничестве с компанией Shanhai Nuoang Automobile Tehnology Co. Ltd

Вышеназванная фирма – это большой технологический конгломерат, который производит различные детали – редукторы, электромотры, ЭБУ, блоки ABS, ESP и так далее. То есть нынешнее сотрудничество может оказаться куда глубже, чем обычное производство электрокаров. С большой долей вероятности китайский бизнес сможет помочь российской промышленности побороть дефицит определенных узлов и агрегатов.

«Создание локальных производств автокомпонентов – одно из ключевых направлений не только для реализации стратегических планов «Автотора», но и для развития российской автомобильной отрасли в целом в текущих условиях», — подчеркнул президент калининградского предприятия Денис Пак в своем официальном заявлении.

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