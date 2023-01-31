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31 янв 2023

Автотор готов принять под свое крыло еще несколько марок

Автотор готов принять под свое крыло еще несколько марок

Один из крупнейших отечественных заводов по производству автомобилей готов организовать сборку очередных машин из Китая на своих мощностях.

На сегодняшний день Автотор уже выпускает машины марки Kaiyi (принадлежит концерну Chery). Как сообщают инсайдеры, в течение 2023 года  завод запустит производство машин еще двух китайских брендов — BAIC и Dongfeng.

В России уже зарегистрированы два новых юрлица — ООО «БАИК Рус» и «Восток ветер Рус», оба принадлежат связанным с «Автотором» компаниям. Любопытно, но за 2023 год завод планирует выпустить более ста тысяч машин. Это серьезная величина, особенно, в условиях кризиса. К примеру за позапрошлый год российская площадка выпустила немногим более 170 тысяч автомобилей.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсантъ

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