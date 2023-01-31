Автотор готов принять под свое крыло еще несколько марок

Один из крупнейших отечественных заводов по производству автомобилей готов организовать сборку очередных машин из Китая на своих мощностях.

На сегодняшний день Автотор уже выпускает машины марки Kaiyi (принадлежит концерну Chery). Как сообщают инсайдеры, в течение 2023 года завод запустит производство машин еще двух китайских брендов — BAIC и Dongfeng.

В России уже зарегистрированы два новых юрлица — ООО «БАИК Рус» и «Восток ветер Рус», оба принадлежат связанным с «Автотором» компаниям. Любопытно, но за 2023 год завод планирует выпустить более ста тысяч машин. Это серьезная величина, особенно, в условиях кризиса. К примеру за позапрошлый год российская площадка выпустила немногим более 170 тысяч автомобилей.