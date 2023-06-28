"Автотор" готовится поставить на конвейер еще несколько моделей

Производственная линейка калининградского «Автотора» пополнится ещё двумя брендами и в итоге вырастет до 22 моделей.

Информацией об этом в интервью «РИА Новости» рассказал глава предприятия Валерий Горбунов. По словам руководителя переговоры об организации производства автомобилей новых марок уже ведутся, причём только с китайскими компаниями.

Последней моделью, о подготовке к производству которой сообщало китайское предприятиек, является внедорожник BAIC BJ40 — вероятнее всего, он окажется конкурентом Tank 300. В 2024 году в Калининграде планируют наладить сборку электрокара