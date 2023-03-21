Автотор приступил к сборке грузовых автомобилей

Автотор уже выпускает китайские седаны Kaiyi E5, а в ближайшее время начнёт производство ещё нескольких легковых моделей из КНР, причём не только бренда Kaiyi, но и Dongfeng и BAIC. Что касается коммерческой техники, то здесь информации меньше.

Руководство завода сообщает, что на конвейере будут собирать грузовики полной массой от 3,5 тонн до 12 тонн, то есть, всю гамму мало- и среднетоннажников. Причем компоновка всех моделей будет бескапотной.

Что касается брендов, чьи модели будут собираться в Калининграде, то речь идет здесь о трех китайских компаниях. Конкретики никто не приводят, но инсайдеры говорят о том эти организации никогда ранее не работали с Автотором.