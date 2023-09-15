«АвтоВАЗ», «Соллерс», «Москвич» и «Автодор» теперь под санкциями

США наложили новые санкции на более, чем 100 российских предприятий. Список пополнился автомобильными компаниями «АвтоВАЗ», «Автодор», «Соллерс» и «Москвич»

Расширение российского сегмента SDN List стало одним из самых масштабных в этом году. Включение в этот список означает блокировку всех активов и запрет американским компаниям всячески взаимодействовать с подсанкционными предприятиями.

Напомним, что до этого Европейский Союз продлил индивидуальные санкции против России еще на пол года. Также в список вошли более 20 представителей вышеперечисленных компаний и не только. Данные ограничения включают заморозку иностранных счетов, запрет в выдаче виз и блокировку имущества на территории США.