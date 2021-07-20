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20 июл 2021

АвтоВАЗ анонсировал премьеру пяти новинок

АвтоВАЗ анонсировал премьеру пяти новинок

В течение ближайших четырех лет отечественный производитель покажет нам ровно пять новеньких моделей. О некоторых из них вы сможете догадаться и сами!

«Впереди нас ждут четыре важных года, в течение которых мы выпустим пять новых автомобилей Lada, а также новые модели Renault. Для Lada это новое поколение легендарной Niva и абсолютно новое семейство сегмента B», — приводит портал Autonews слова главы компании, Николя Мора. Под моделями Renault, разумеется, подразумеваются модели Logan и Sandero. Машины нового поколения уже не раз были замечены на дорогах Тольятти.

Что скрывается под названием «новое семейство сегмента B»? С большой долей вероятности мы можем говорить о новой Lada Granta. Эту модель уже давно пора обновить – без существенных обновлений она существует на рынке с 2011 года.  Еще одной новинкой станет рестайлинговая Lada Vesta. Она же появится на рынке первой – в 2022 году.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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