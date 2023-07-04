АвтоВАЗ готовится заменить «Ларгус»

В Тольятти начали работу над компактным вэном, который должен стать, своего рода, заменой Lada Largus.

Надо сказать, что идея построить свой собственный вэн у Lada была уже давно - с момента появления модели Vesta. Именно на ее платформе и планировалось собрать фургон, но проект постоянно откладывался. Теперь же к нему решили вернуться снова. Причиной тому многие СМИ называют тот факт, что локализация Largus оказалась сложнее, чем предполагалось изначально.

Напомним, что в период с 1998 по 2006 год АвтоВАЗ уже выпускал минивэн — он был известен как ВАЗ-2120 или «Лада Надежда». Однако, данный автомобиль был построен на узлах и агрегатах внедорожника «Нива».