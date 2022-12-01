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1 дек 2022

АвтоВАЗ обзаведется собственным банком

АвтоВАЗ обзаведется собственным банком

АвтоВАЗ готов купить активы АО «РН Банк» — российского банка, развитием которого занимались альянс Renault-Nissan и «дочка» итальянского UniCredit. 

Как сообщают СМИ,  совет директоров российского автомобильного гиганта уже одобрил такую крупную сделку. Кроме того поглощение одобрено уже на самом высшем уровне - президент РФ подписал соответствующее распоряжение.

По заявлению президента АвтоВАЗа, Максима Соколова, все процессы могут быть завершены уже к концу текущего года. На сегодняшний момент все партнеры проводят необходимые корпоративные процедуры. Банк поможет АвтоВАЗу взаимодействовать с дилерами, а также реализовывать программы льготного автокредитования и лизинга, давать кредиты автосалонам

При написании новости использовалась информация:
Интерфакс

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