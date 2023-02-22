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22 фев 2023

АвтоВАЗ отложит запуск "Грант" с 16-клапанным мотором

АвтоВАЗ отложит запуск "Грант" с 16-клапанным мотором

АвтоВАЗ планирует перезапуск производства 16-клапанных двигателей, но для Lada Granta они станут доступны не ранее чем через два месяца.

С чем связана такая задержка? Отвечаем - скорый запуск производства нового поколения Lada Vesta. Мощные моторы предназначены именно для них. На Гранту такие двигатели начнут ставить только тогда, когда производство моторов выйдет на достаточные для обеих моделей объёмы. Инсайдеры говорят, что это может случиться уже нынешним летом.

К слову, первые пару месяцев и "Весты" будут оснащаться 90-сильным, 8-клапанным мотором. Собственно, он же ставится сейчас на "Гранты". Таким же двигателем оснащались и минивэны Lada Largus.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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