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17 мар 2023

АвтоВАЗ переименует завод Nissan

АвтоВАЗ переименует завод Nissan

Бывший автомобильный завод Nissan переименуют в «Лада Санкт-Петербург». Предложение по переименованию сборочной площадки уже вынесено на обсуждение перед городским советом.

Как известно, отечественный автогигант планирует перезапустить производство и выпустить несколько моделей класса – С (седаны и кроссоверы), совместно с технологическим партнером из Китая. Любопытный факт - инсайдеры прочат в партнеры АвтоВАЗу китайскую корпорацию FAW. Они утверждают, что на конвейер встанет кроссовер Bestune T77, с которым россияне уже знакомы — модель представлена на нашем рынке, ее поставляют из Китая.

Производство на экс-заводе Nissan по плану стартует во второй половине нынешнего года.

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