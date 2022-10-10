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10 окт 2022

АвтоВАЗ перестал выпускать «антикризисные» Granta

АвтоВАЗ перестал выпускать «антикризисные» Granta

АвтоВАЗ прекратил производство базовых Lada Granta в исполнении Classic`22. Ей на замену придет Classic`22 Advance с расширенным оснащением.

Главное отличие новой комплектации – наличие сразу двух подушек безопасности – водительской и пассажирской. Кроме того, на автомобиль начали ставить модуль «ЭРА-ГЛОНАСС», подогрев передних сидений и аудиосистему с поддержкой USB, SD-карт и Bluetooth. К слову, кондиционер в данной комплектации недоступен, даже в качестве опции.

Впрочем, есть вероятность, что дилеры будут устанавливать данный агрегат в качестве дополнительного оборудования. Впрочем, чего клиенты однозначно не смогут получить, так это электронных систем ABS и ESP.

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