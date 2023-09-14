АвтоВАЗ позаимствует рабочую силу Узбекистана

Стало известно, что Российская компания АвтоВАЗ набирает на работу граждан Узбекистана. До конца года наберут до 500 трудовых иммигрантов

Уже на протяжении года АвтоВАЗ испытывает серьезную нехватку рабочей силы. В связи с этим, в нескольких городах Узбекистана, включая Ташкент, был проведен конкурсный отбор. К данному моменту первая группа рабочих уже прибыла на завод Lada в Тольятти. Более того, к ним также присоединяться рабочие из Ингушетии.

Отметим, что ранее появилась информация о том, что АвтоВАЗ будет привлекать к принудительным работам заключенных. По некоторым данным, это могло закрыть до 18% вакансий на заводе. Серьезную нехватку кадров испытывает не только АвтоВАЗ. Определенное количество студентов Ташкентского государственного университета будет направлено на стажировку и последующее трудоустройство в КАМАЗ.