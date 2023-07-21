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21 июл 2023

АвтоВаз проводит тайные проверки дилерских центров

АвтоВаз проводит тайные проверки дилерских центров

АвтоВаз стал проводить тайные проверки официальных дилерских центров чтобы выявить, продолжают ли они завышать цены на автомобили компании

На данный момент российская компания прекратила сотрудничество с тремя дилерскими центрами «Техинком», «Автогермес» и «Торгмаш» из-за необоснованного завышения цен на автомобили Lada.

Напомним, что в июне представители АвтоВаза заявили о санкциях в отношении недобросовестных дилеров. Поводом для этого стало повышение цены на новую модель Lada Vesta NG. Уже сейчас мы наблюдаем, как штрафные меры применяются в действии.

Отмечается, что большинство шоурумов придерживается рекомендованных заводских цен. На данный момент стоимость Lada Vesta NG  соответствует официальной -  1 239 900 руб. При этом, некоторые дилеры даже готовы предоставить скидку в 30 тыс. Рублей.
 

При написании новости использовалась информация:
Autonews, Коммерсант

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