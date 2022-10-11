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11 окт 2022

АвтоВАЗ сокращает производственные планы

АвтоВАЗ сокращает производственные планы
В 2023 году АвтоВАЗ намерен выпустить чуть больше 400 тысяч автомобилей, хотя изначально производитель планировал собрать на 100 тысяч машин больше.
С чем связаны корректировки - не уточняется, но АвтоВАЗ также изменит график работы для своих сотрудников. Это приведет к сокращению набора новых сотрудников, но официального подтверждения этому пока нет. Известно, что к 2023 году АвтоВАЗ планировал увеличить штат примерно на 4 тысячи человек.
 
Отметим, что, несмотря на снижение производственного плана, АвтоВАЗ успешно возвращается к сборке «докризисных» моделей и неплохо наращивает объём продаж. В сентябре, например, дилеры продали больше 20 тысяч машин марки — на 20% больше, чем год назад

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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