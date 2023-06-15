АвтоВАЗ выступил против русского языка

Несколько дней назад глава Минпромторга посоветовал руководству АвтоВАЗа, хотя бы частично, отказаться от использования латиницы в наименованиях своих машин – для усиления имиджа бренда. Как отреагировал отечественный автомобильный гигант?

Максим Соколов, президент АвтоВАЗа, сообщил в интервью «РИА-Новости», что концерн, разумеется, рассмотрит эту инициативу, но с экономической точки зрения такие действия выглядят совершенно нелогично, так как внедрение новых наименований на кириллице потребует сумасшедших затрат – например, на ребрендинг тех же дилерских центров.

«Уже одно это заставляет задуматься о целесообразности, экономической эффективности перехода» - приводится заявление главы российского концерна.